التعليم تنتهى من تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحانات الشهور للترم الأول.. تفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

انتهت المديريات التعليمية والإدارات من تقييم طلاب صفوف النقل بامتحانات الشهور المخصصة للفصل الدراسي الأول، حيث عقدت الإدارات التعليمية والمدارس تقييما للطلاب فى شهر أكتوبر الماضى وبداية نوفمبر والاختبار الثانى فى شهر ديسمبر الجارى لقياس نواتج التعلم الخاصة بالمنهج الدراسى المخصص لشهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأكدت المديريات التعليمية، أن تقييمات الشهور هدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، إضافة إلى قياس نقاط القوة والضعف لدى المتعلمين، مشيرة إلى أنه يتم إضافة درجات اختبار الشهر إلى درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى سوف تنطلق فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل، كما أوضحت المديريات أن الأسئلة فى اختبارات الشهور كانت قصيرة ومرتبطة بالمنهج الدراسى للطالب .