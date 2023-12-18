وذكر البنك الأفريقي للتنمية -في بيان الأحد- أن حكومة البلاد ستتلقى 7ر10 مليون دولار في إطار برنامج الاستدامة المالية والمرونة الاقتصادية، الذي تمت الموافقة، كما تمت الموافقة على منحة تكميلية منفصلة بقيمة6.7 مليون دولار لتعزيز تنفيذ الميزانية وتقديم الخدمات العامة في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإدارة الجمارك وإدارة الإنفاق العام.



وقال بيترو تويجو، مدير البنك في ساو تومي وبرينسيب:"بعد دعم الاستجابة لجائحة كوفيد من خلال عملية تاريخية لدعم الميزانية في عام 2020، تهدف هذه العملية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وبشكل حاسم لبدء مجموعة من الإصلاحات في ساو تومي وبرينسيب لتحقيق السيادة في مجال الطاقة".