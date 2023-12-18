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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تسبحة كيهك ليلة رأس السنة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:00 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تسبحة كيهك ليلة رأس السنة قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تسبحة كيهك فى ليلة رأس السنة 2023. 
 
وتتوسط تسابيح السهرة الكيهكية كلمات للآباء الأساقفة المشاركين فى السهرة، وهم أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).
 
 
واختتمت بكلمة لقداسة البابا تلاها صلاة خاصة عميقة صلَّاها قداسته فى اللحظات الأخيرة من عام 2022 واللحظات الأولى من عام 2023.
 
 
ويشارك في صلوات التسبحة والقداس الذى تلاه، والتي تنتهى فى الساعات الأولى من العام الجديد، عدد من الأباء الكهنة والقمامسة والأساقفة. 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صلوات تسبحه كيهك



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