احتفالات بالغردقة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات بمشاركة فرقة عالمية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت مسيرة حاشدة بالسيارات، نظمها حزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، شارك فيها المئات من السيارات احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجمعت السيارات المشاركة فى المسيرة أمام مقر الحزب بمنطقة الهلال بالغردقة وسلكت طريق الكورنيش فى الاتجاه لمنطقة السقالة ومنها بميدان مسجد الميناء، وإذاعة بعض السيارات من خلال مكبرات صوت من المشاركة فى المسيرة أغانى وطنية مختلفة. وعادت المسيرة من ميدان مسجد الميناء الكبير مرة أخرى من نفس طريق البحر والكورنيش على منطقة الدهار. وشارك فريق فنى عالمي فى احتفالات فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، حيث قدم الفريق فقرة فنية أثناء توقف مسيرة السيارات التى شاركت فيها المئات من السيارات المختلفة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.