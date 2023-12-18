إقامة 420 مشروعا جديدا بالمناطق الصناعية في البحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، وأضافت أن محافظة البحيرة هى محافظة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية نظرا لموقعها المتميز وتنوع مورادها وقربها من الطرق الحيوية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم إنشاء منطقتى صناعتين بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى ىمساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية.

وتم مد خدمات المرافق إليها، وذلك لخدمة الاستثمارات الصناعية الجديدة، مشيرة إلى أن عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون بلغ 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعيةالمختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

كما بلغ إجمالى عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروعا منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية وبدأ مشروعين بالإنتاج ومشروعين آخرين فى مرحلة التشغيل التجريبى إضافة إلى 12 مشروعا تحت الإنشاء .

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المنطقة الصناعية بحوش عيسى تضم منطقة خاصة بالصناعات النسيجية على مساحة 15 فدانا لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة عدد 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.