إصابة المستشار الألماني شولتس بفيروس كورونا

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إصابته بفيروس (كورونا) فيما أعلنت الحكومة تأجيل زيارة لرئيس وزراء سلوفاكيا إلى ألمانيا نتيجة لذلك.



وكتب شولتز (65 عاما) ، الذي تلقى جرعة تنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال العام الجاري ـ على منصة "إكس" - أن حالته متوسطة ويعاني من قليل من الأعراض فيما أعلن متحدث الحكومة شتيفن هيبشترايت أن المستشار موجود في مكتبه ويجري اتصالات عبر الهاتف وتقنية فيديو كونفرانس لكنه لن يؤدي أي مهام علنية ، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وكان من المقرر أن يلتقي روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مع شولتس في برلين غدا الثلاثاء ، ولم يتضح أيضا إذا ما كان شولتس سيتمكن من قيادة اجتماع للحكومة الأربعاء.