إحالة مسئولى الإشراف وغرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بمستشفى طما للتحقيق.. صور

أجرى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى ورمضان البرديسى مدير الشئون القانونية جوله تفقدية مفاجئة على مستشفيات شمال المحافظة بدأت وكيل وزارة الصحة جولته التفقدية المفاجئة بمستشفى طما المركزى وتفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ ولاحظ زيادة أعداد المرضى المترددين على القسم وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة أعداد الكوادر التمريضية بالقسم على مدار ال 24 ساعة.

وعلى جانبا أخر قرر وكيل وزارة الصحة إحالة كلا من مسؤولى الإشراف بمستشفى طما المركزى ومسؤولى غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بفترة السهر للتحقيق الفورى لتقصيرهم فى أداء عملهم.

واستكمل وكيل وزارة الصحة مستشفى طهطا العام فى الساعات الأولى من صباح اليوم مشيدا بالتزام الأطقم الطبية والفنية والتمريضية بالمستشفى حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات وعناية الأطفال والحضانات والنساء والتوليد مقدمًا شكره لجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم والتزامهم مناشدهم الاستمرار فى التميز وخدمة أهالينا من المرضى.