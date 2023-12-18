اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى المنيا يحتفلون بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:14 م
أهالى المنيا يحتفلون بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. صور الاحتفالات
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة، من المواطنين والألعاب النارية، والشماريخ، والمزمار البلدى، احتفالاً بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.
 
وقد توقفت مسيرة حزب مستقبل وطن بميدان بالاس وكان يتقدمها الأتوبيس المكشوف، والتى انطلقت من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورًا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة الى ميدان بالاس وسط المدينة، وقد املات السيارات بأعلام مصر.
 
وقد شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة من المواطنين للمشاركة فى الاحتفالية، التى شهدت اطلاق الالعاب النارية والزغاريد، واطلاق الاغانى الوطنية، تعبيرا عن فرحة أهالى المنيا بفوز الرئيس فى الانتخابات الرئاسية. 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

 حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
جانب من الاحتفالات (5)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (6)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (7)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (8)
جانب من الاحتفالات 

 







الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب

فوز الرئيس السيسي

الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية

السيسي رئيس الجمهورية

إعلان الرئيس

رئيس مصر الجديد

السيسي رئيس مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة