أمين سر حركة "فتح": وقف العدوان على غزة سيكون مقدمة لبناء حكومة وطنية

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله، بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة، بحضور عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، وعن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

ودعا الفريق جبريل الرجوب الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وبناء خريطة طريق لها علاقة بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية حرة.

وأعرب عن أمله في أن تكون 2024 سنة إنهاء الاحتلال في فلسطين، خاصة مع دخول الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي.