أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يهنئون الشعب بفوز الرئيس السيسي

كتب هانى الحوتى

هنأ أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، جدد المصريون ثقتهم بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة إيمانا بضرورة الاصطفاف الوطني لاستكمال مسيرة الإنجازات والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد الزيات، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الانجازات وجني ثمار الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية للدولة خلال 9 سنوات.

واضاف، كما سنشهد خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة وأن مصر أصبحت منافس قوي عربيا ودوليا في جذب أنظار المستثمرين في ظل دعم الرئيس السيسي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالإضافة إلي كونها الاكثر استقرارا في المنطقة العربية والشرق الأوسط في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية العالمية.

وأشار إلى أن الرئيس حقق لمصر انجازات عديدة في جميع المجالات بداية من المشروعات القومية والتنموية في البنية التحتية من طرق وموانئ واتفاقيات دولية عززت من ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري ومع استمرار الدولة في تقديم حوافز وتيسيرات، جميعها عوامل عززت من مكانة مصر كسوق ضخم داعم لنمو مشروعات القطاع الخاص، وبوابة هامة للمستثمرين للنفاذ إلى أسواق افريقيا ومختلف دول العالم.

من جانبها قالت نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح يستحق تجديد الثقة لولاية جديدة، إيماناً بأهمية الوقوف صفا واحدا مع الدولة المصرية لتجاوز المرحلة الصعبة.

واكدت أن مصر تخطت الصعاب وستكون الولاية الجديدة للرئيس بمثابة السنبلات الخضر والمليئة بإذن الله بالخير لكل المصريين وسنجني ثمار ما شهدته مصر من انجازات وإصلاحات اقتصادية غير مسبوقة على جميع المستويات.