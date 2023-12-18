اليوم السابع
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أعضاء البورصة المصرية يتقدمون بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:38 م
أعضاء البورصة المصرية يتقدمون بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى أحمد الشيخ رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى

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يتقدم  أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ومجلس الإدارة وجميع أعضاء البورصة المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه فترة رئاسية جديدة، وذلك بعد المشاركة الكبيرة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين له دوام السداد والتوفيق والنجاح.

وكانت  الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

 وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

 حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

 







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