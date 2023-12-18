اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:36 م
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أسعار السبائك الذهب اليوم بداية من وزن 1 جرام وحتى 100 جرام

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:29 م
أسعار السبائك الذهب اليوم بداية من وزن 1 جرام وحتى 100 جرام سبائك
كتب- إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 وفق تطورات سوق الذهب وتحرك سعر الذهب في السوق المصري، وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  16455 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  32910 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  164550 جنيه.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه.






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

أسعار السبيكة وزن 25 جرام




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