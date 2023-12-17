36 مليار جنيه إنجازات قطاع الطرق خلال 10 سنوات بأسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام محافظ أسيوط، أن ما شهدته المحافظة من انجازات فى قطاع الطرق والرصف وانشاء المحاور الجديدة خلال العشر سنوات الماضية يعد إنجازاً غير مسبوقاً لصالح المواطن الأسيوطى، وشاهداً على التقدم، والتنمية الحقيقة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجارى تنفيذها وخاصة فى قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لدورها فى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الجديدة لإحداث تنمية اقتصادية.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن مشروعات الرصف وانشاء الطرق والمحاور من أهم مشروعات البنية الاساسية التى حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة مع إطلاق الرئيس المشروع القومى للطرق فى عام 2014، والذى يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق والكبارى والمحاور الحالية إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، فضلا عن إنشاء محاور عرضية على النيل لتقليل المسافات البينية بن محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وأصبحت من شرايين التنمية فى صعيد مصر تتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير فى كافة القطاعات.

وأوضح المحافظ، إنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" وفقاً لاحتياجات كل مركز لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهى محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويجرى حاليا العمل فى محورين هامين فى الشمال والجنوب هما محور أبوتيج، ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، موضحا إلى إنه سيجرى انشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح المحافظ أن محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية فى أسيوط حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموى بطول 15 كم بعرض 21 مترًا وعدد 2 حارة بعرض 7.5 متر لكل اتجاه ويبدأ من تقاطع طريق "الحوطا" حتى تقاطع الطريق الزراعى الغربى ويضم 13 عملًا صناعيًا (10 كبارى - 2 نفق – 1 بربخ) بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه.

وأكد محافظ أسيوط أن محور ديروط التنموى سيبلغ إجمالى طوله 45 كم ويربط بعد اكتماله الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة ديروط، مضيفًا إنه يجرى حاليًا إنشاء محورين آخرين على النيل هما محورى منفلوط وأبوتيج.

منوهًا إلى أن محور منفلوط يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو وعرض 29 متر وبتكلفة تبلغ 4.793 مليار جنيه كما يبلغ تكلفة محور أبوتيج 2.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 مترًا ، بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين بدلًا من استخدام المعديات النهرية كما قارب كوبرى منقباد العلوى على الانتهاء والذى يقع بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعى ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالى طول 1600متر وعرض 16.7متر بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه ويعد نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات فى المحافظة، خاصة بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط لاسهامه فى القضاء على التكدس والزحام المرورى وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية علاوة على محور الهضبة الغربية وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر ونفذه الجهاز المركزى للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوى الغربى ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 متر بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبرى درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

وأعلن اللواء عصام سعد، عن استكمال أعمال الرصف بالمركز والاحياء ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المراكز والمدن والأحياء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا أن مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى على مستوى جميع مراكز واحياء المحافظة، بلغت تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة، بالإضافة إلى خطة رد الشىء لأصله ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مؤكدًا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الرصف والتطوير فى كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضارى والجمالى وتيسير حركة المواطنين حيث أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى توليها الدولة أهمية كبرى، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذ خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة أقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق "أسيوط – ديروط" الزراعى بقطاعى مركزى أسيوط ومنفلوط بإجمالى أطوال 33.4 كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وفى إطار خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري.

لافتًا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع من مركز أسيوط وحتى القوصية يبلغ 600 مليون جنيه بإجمالى أطوال 33.4 كم للمرحلتين بينما تكلفة القطاع من منفلوط للقوصية 300 مليون جنيه لمسافة 15.4 كم، وتمتد فى المسافة بين مركز أسيوط وحتى منفلوط لمسافة 18 كم بتكلفة 300 مليون جنيه.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق وفتح شرايين التنمية بصعيد مصر وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات واستجابته لطلبات الأهالى لازدواج الطريق الزراعى "أسيوط – ديروط" والذى لاقى ترحيبًا وسعادة من المواطنين بقرى ومراكز المحافظة كما وجه المحافظ الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى بالمحافظة والبدء الفعلى لتنفيذ ازدواج الطريق والذى سيساهم فى تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة وحفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.

وأوضح المحافظ، إنه من ضمن الانجازات تنفيذ المرحلة الثانية من إزدواج الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتى تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات فى كل إتجاه بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتى لإتجاه أسيوط وخرسانى لإتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجارى العمل فى المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق.

ويأتى ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه كما يجرى استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوى الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا وذلك فى إطار سعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى إنه جارى انشاء مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل) والذى يبلغ طوله 1100 كم ومنها تنفيذ المشروع فى المسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول حوالى 110 كم فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة والتى تشتمل على 5 محطات من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) وعدد 3 محطات للقطارات الاقليمية هى (أبوتيج والغنايم وجهينة منوهًا إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية .

ما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرًا إلى أن انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.