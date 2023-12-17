11 عرضا لو ظهرت على شخص فهو مدمن.. اعرفها من مستشفى الصحة النفسية بسوهاج

مستشفى الصحة النفسية واحدة من المستشفيات الحكومية بمحافظة سوهاج، التي دخلت عملية الإحلال والتجديد ضمن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بتكلفه حوالى 70 مليون جنيه، لخدمة أهالى محافظة سوهاج بصفة خاصو وأهالى الصعيد بصفة عامة.

جاءت أهمية إنشاء تلك المستشفيات والمراكز المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهرت عليه المستشفى من حيث الإنشاءات والتجهيز، لافتا إلى أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج .

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول أعراض الإدمان وهى 11 عرض في واحدة من وسائل التوعية التي تقدمها المستشفى للجمهور من أجل الحافظ على الصحة: -

1 – الإنكار : - وهو إنكار وجود أشياء هي موجودة بالفعل.

2 – الإنساب : - وهو إنساب حق ليس حقى.

3 – الإستبدال : - وهو إستبدال مكان بمكان أو مخدر بمخدر.

4 – الإحراج : - إرضاء الأخرين على حساب نفسى.

5 – التبرير : - هو كل بين كلمتى " أصلى وعلشان"

6 – التدهور : - من سيئ إلى حال أسواء؟

7 - العزلة : - أنا قاعد بجسمى لكن دماغى في حته تانيه.

8 – فقدان السيطرة : - عدم القدرة على التحكم في أبسط الأمور.

9 – عدم الثقة : - فقدان الثقة في نفسى وفى اأخرين.

10 – الإحساس بالذنب : - الصعبانيات – وجلد الذات .

11 – الإنحلال الأخلاقى : - سلوك سيئ أكتسب من الإدمان.