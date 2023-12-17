‎كيف واجهت منشآت الحماية من السيول الأمطار الغزيرة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر؟

‎كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيزة التي تعرضت لها عدد من المدن بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤخراً .

‎وفى التقرير نتعرف على التفاصيل :

‎1- على الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول إلا أن الأعمال الصناعية التى انشأتها الوزارة "سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر) أسهمت فى توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت .

‎2- التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان أشار الى احتمالية تعرض بعض مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لأمطار متوسطة قد ينتج عنها حدوث سيول .

‎3- تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أى عوائق بالمخرات لحركة المياه .

‎4- تم تشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الامطار التى يتم حصادها ، وبعد الإنتهاء من العاصفة تم المرور على الأعمال الصناعية المنفذة فى محيط المنطقة التى تعرضت للعاصفة المطرية .

‎5- مدينة مرسي علم تعرضت لأمطار متوسطة أدت لإمتلاء بحيرة وادى علم الواقعة على مخر سيل وادى علم بكمية تقدر بحوالى 445 ألف متر مكعب من المياه .

‎6- بحيرة وادى علم كان لها أهمية كبيرة في حماية القرى السياحية والمنشآت وشبكة الطرق بمدينة مرسى علم من السيول ، والمساهمة في تغذية الخزان الجوفى بالمنطقة .

‎7- شهدت منطقة القصير أمطار متوسطة أدت لإمتلاء بحيرة وادى النخيل ب 1 بكمية تقدر بحوالى (225) ألف متر مكعب من المياه .

‎8- بحيرة وادى النخيل ب1 أسهمت فى حماية مدينة القصير من أخطار السيول .

‎9- تعرضت مدينة سفاجا لأمطار خفيفة إلى متوسطة ، وجميع أعمال الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة بحالة حسنة .