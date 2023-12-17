اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكالة روسية: الحملة الانتخابية للرئيس بوتين تبدأ العمل رسميا السبت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:46 ص
وكالة روسية: الحملة الانتخابية للرئيس بوتين تبدأ العمل رسميا السبت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الحملة الانتخابية للرئيس فلاديمير بوتين ستبدأ في العمل رسميا، السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر الجاري.


ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مطلع على الحملة الانتخابية للرئيس بوتين، القول إن "عمل الحملة الانتخابية سيبدأ رسميا السبت المقبل، مضيفا أن الحملة انطلقت فلعيا ولكن بشكل غير رسمي، بعد أن قررت مجموعة "مبادرة الناخبين" بدعم ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.


وفي وقت سابق.. قال أمين المجلس العام لحزب روسيا المتحدة الحاكم أندريه تورتشاك، إن مقر الحملة الانتخابية لبوتين سيتم إنشاؤه بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات ترشيحه.







روسيا

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