وفد لوزارة الصحة يتفقد مصنع إنتاج الأطراف الصناعية والتعويضية في إمبابة

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى، بمنطقة إمبابة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات اللازمة، بما يخدم توفير الأطراف الصناعية لمرضى التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد تفقد وحدات المصنع والتى تضم 6 وحدات إنتاج تشمل إنتاج أطراف صناعية «علوية وسفلية» وأجهزة بلاستيكية (جبائر، أحزمة طبية، أجهزة أطراف سفلية)، وأجهزة تعويضية معدنية، فضلاً عن قسم مساعدات الحركات والذى ينتج (مشايات، عكاكيز، استندات) فضلاً عن قسم الأحذية الطبية، قسم النيكل كروم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوفد اطلع على آليات عمل ماكينات المصنع، والذى يعمل بطاقة 40 ماكينة، وينتج 200 جهاز تعويضى شهريًا، كما تفقد الوزير وحدة العيادات داخل المصنع والتى تضم (عيادة الطب الطبيعى، وعيادة المصنع، عيادة أخذ المقاسات، غرفة الكشف على المرضى ما قبل وما بعد استلام الطرف أو الجهاز وتدريبه على الاستخدام)، كما تفقد الوزير قسم العلاج الطبيعى وعيادات التخصصات المكملة للخدمة.

وقال «عبدالغفار» أن الوفد اطلع على نظم تحديد مقاسات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن هناك نظما مستحدثة فى هذا الشأن والتى تسهل عملية أخذ المقاسات بدلاً من الطرق التقليدية، موجهًا فى هذا الشأن بدراسة احتياجات المصنع من تلك الأجهزة للعمل على توفيرها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد وجه بدراسة عمل توأمة بين مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، ونظيره بدولة تركيا، لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجانب التركى المميزة فى هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد تفقد الخدمات التدريبية المقدمة للفنيين بالمعهد، لتدريب طلاب المدارس الصناعية، وطلاب المعهد الفنى الصحى، شعبة أجهزة تعويضية، حيث أن المعهد معتمد كجهة إشراف إدارى على تدريب تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

شارك فى الجولة، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير المعهد القومى للجهاز العصبى الحركى، والدكتور أشرف الأتربى مدير مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة.