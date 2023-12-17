وفاة اليوتيوبر "فالنتينو" بسرطان اللسان.. اعرف علامات المرض وهل يمكن علاجه؟

كتبت مروة محمود الياس

سرطان اللسان أحد أهم السرطانات التي يعاني منها البعض، ويصنف هذا النوع من الأورام على أنه أحد أهم سرطانات "الفم"، والتى تختلف وتتشعب، وتصيب الإنسان في جزء من فمه أو في رقبته أو في غدده اللمفاوية أو لسانه، وكان قد توفى مساء الخميس الماضى اليوتيوبر والتيك توكر الشهير "عبد الرحمن مرسى" الشهير بـ"فالنتينو"، عن عمر يناهز الـ25، متأثرًا بإصابته بورم فى اللسان، فما هى العلامات المبكرة التى تنذر بالإصابة بهذا السرطان، وما هى طرق علاجه المتاحة؟

علامات مبكرة لسرطان اللسان

ويجيب تقرير نشر فى موقع cancercenter أن كثيرًا من الأعراض المبكرة قد تظهر على اللسان وفى الفم، وعلى المريض عدم إهمال علاجها، لأن الكشف المبكر يفيد فى خيارات علاجه ويرفع فرصها، ومن أهم هذه العلامات شعور المريض بحرقه فى اللسان متكررة ولا يتخلص منها بسهولة، كذلك قد يعانى البعض نزيفًا أو دماءً تخرج من اللسان دون سبب، وكما أن التهابات الحلق المستمرة والشعور الدائم بوجع الحلق دون جدوى من العلاج، أحد أهم العلامات.

وتابع التقرير أن الشعور بوجود جسم أو كتلة في الحلق من أهم العلامات لـ سرطان اللسان أيضًا، كما تتكرر لدى المريض به مشكلات أثناء مضغ الطعام وأثناء ابتلاعه، كما قد يعانى روائح غير محببة تخرج من الفم دون جدوى علاجها، كذلك قد يتأثر الوزن وفقدانه بشكل مستمر دون سبب من أبرز العلامات التي تنذر بمشكله أو سرطان في الجسم خاصه في اللسان، كذلك شكل اللسان قد يكون علامه من علامات الإصابة، فظهور البقع مختلفة الألوان على اللسان كالنقاط الحمراء، والبيضاء وتغيير في شكل اللسان عن الشكل الطبيعي بطريقة ملحوظة، وظهور كتل قاسية أو مناطق سميكة فى لسان المريض أيضًا، كلها علامات مبكرة منذرة بالمشكلة.

علاج سرطانات اللسان

أما عن خيارات العلاج والتى ذكرها تقرير نشر بموقع cancerresearchuk، فتتعدد وتختلف، فمنها الذى يعتمد على إزاله الجزء المسرطن من اللسان، كما قد يخضع المريض للعلاج بالإشعاع، خاصة بعد الخضوع لجراحات إزالة الأجزاء من اللسان أو الغدد، وقد يلجأ الأطباء إلى علاج بعض الحالات خلال بعض الأدوية والعلاجات المناعي.

وأوضح التقرير أن خيار العلاج يتحدد وفقًا لمرحلة السرطان نفسه، ووفقًا لحجمه سواء كان أصغر من 4 سم أو أكبر، ووفقًا لمكان تواجده في اللسان أو انتشاره فى أجزاء من الفم أو البلعوم والغدد.