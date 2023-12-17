اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:10 م
وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت البحرية الكورية الجنوبية عن وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سول، وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.


وذكرت البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد أن الغواصة الهجومية "يو- إس- إس ميسوري (SSN-780)" دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان في وقت سابق اليوم، مضيفة أنه "مع نشر السفينة نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".


وكانت حاملة طائرات أمريكية قد وصلت إلى ميناء بوسان الشهر الماضي؛ في محاولة لزيادة الردع ضد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.







كوريا الجنوبية

أمريكا

أمريكا وكوريا الجنوبية

مدينة بوسان الساحلية




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