اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وصول رئيسي فلسطين وأذربيجان ورئيس وزراء العراق إلى الكويت لتقديم العزاء

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:04 م
وصول رئيسي فلسطين وأذربيجان ورئيس وزراء العراق إلى الكويت لتقديم العزاء أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس وأذربيجان إلهام علييف إلى مطار دولة الكويت مساء اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة له المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وكان في استقبالهما على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولفيف من أسرة الصباح، وكبار رجال الدولة بالكويت.


كما وصل إلى مطار الكويت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وكذا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.







وفاة أمير الكويت

وفاة الشيخ نواف الجابر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

موت أمير الكويت

ولى عهد الكويت

الكويت




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة