وصول رئيسي فلسطين وأذربيجان ورئيس وزراء العراق إلى الكويت لتقديم العزاء

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وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس وأذربيجان إلهام علييف إلى مطار دولة الكويت مساء اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة له المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وكان في استقبالهما على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولفيف من أسرة الصباح، وكبار رجال الدولة بالكويت.



كما وصل إلى مطار الكويت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وكذا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.