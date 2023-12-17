

وأضاف الشيخ فراس الصباح - في تصريح له - أن إسهامات الأمير الراحل ودوره في تطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية عندما تحمل مسؤوليتها عام 1991 ستظل عنوانا للعمل والتفاني في خدمة الكويت وشعبها. وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه داعيا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس البلدي الكويتي عبدالله المحري إن دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه السبت بعد مسيرة عطرة حافلة بالإنجازات والعطاء وتميزت أيضا بتصحيح المسار.



ودعا المحري - في تصريح له مساء اليوم - الله تعالى أن يمن على الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهل الكويت جميعا الصبر والسلوان.



من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي الكويتي خالد المطيري إن مسيرة الأمير الراحل الحافلة بالإنجازات وتصحيح المسار ومحاربة الفساد اتسمت أيضا بالعفو والتسامح إذ بدأ عهده رحمه الله بعفو وختمه بعفو. وتابع نبايع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على السمع والطاعة ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة وأن يسبغ على فقيد الكويت الأمير الراحل واسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.