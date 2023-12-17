وزير الإنتاج الحربى يناقش مع محافظ جنوب سيناء مشروعات التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووفد مرافق، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بمحافظ جنوب سيناء والوفد المرافق وحرص الوزير على تهنئة السيد المحافظ بحصوله على درجة الدكتوراه فى فلسفة الاستراتيجية القومية وذلك خلال الشهر الماضى، موضحًا أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر سابق وحالى بين وزارة الإنتاج الحربى ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء والتنسيق بشأنها ومنها التعاون المشترك فى ضوء قرار مجلس الوزراء - الصادر خلال الاجتماع رقم (265) - بالموافقة على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لتوريد عدد (5) أتوبيسات تعمل بالكهرباء وكذا عدد (2) شاحن من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وذلك فى إطار جهود التوسع فى استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن شركات الإنتاج الحربى حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك فى التوقيتات المحددة.

كما أكد على أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يساهم فى تحقيق الاستفادة المثلى للموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى، موضحًا أنه من أبرز موضوعات التعاون السابقة بين الجانبين مشاركة الإنتاج الحربى بعدد (110) أتوبيس كهربائى بقمة تغير المناخ “COP27” التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ بنوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر، إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحى بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بها ولذا فمحافظة جنوب سيناء مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفى التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "فودة" أن التعاون مع الإنتاج الحربى يأتى بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدى المصرية العاملة بها، موضحًا أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة فى مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفسًا حيويًا يعكس الوجه الحضارى المستدام لها.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة السريعة مع متطلبات التغيرات المناخية، مضيفًا أنه من أهم نتائج وانعكاسات إستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العام الماضى “COP-27” إعلان الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ذكية وإعلان فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود والقدرة على مقاومة الكوارث والتغييرات المناخية على مستوى قارة أفريقيا.