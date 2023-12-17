

وحسب المقال الذي نشر في صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد تشاطر السياسيان الأوروبيان الرأي القائل بأن "هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية"، وطالبا بإنهاء دائرة العنف التي لا نهاية لها، وأكدا أنهما لم يطالبا بوقف "فوري" بل وقف "دائم" لإطلاق النار.



وكتب الطرفان "هدفنا لا يمكن أن يكون مجرد إنهاء القتال اليوم، ويجب أن يكون الهدف هو السلام الدائم لأيام وسنوات وأجيال.. ولذلك فإننا نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداماً".



وقال كاميرون وهو عضو في حزب المحافظين، وبيربوك وهي جزء من حزب الخضر الألماني، إن الحاجة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" كانت "عاجلة" ونأمل أن تؤدي إلى "سلام مستدام".



وأكدا وجوب أن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وأبديا رأيهما بأن المطالبات الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية تتعدى كونها رد فعل مفهوم على مثل هذه المعاناة الشديدة، وشددا على أنهما يتشاطران الرأي القائل بأن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولهذا السبب دعما وقف إطلاق النار الإنساني الأخير.