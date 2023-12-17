واشنطن بوست: أمريكا تدفع ثمن دعمها لإسرائيل فى علاقاتها الدولية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس جو بايدن، عندما حذر إسرائيل الأسبوع الماضى من أنها تخسر الدعم الدولى بسبب حربها فى غزة، فربما كان يحذر أيضا من أن إدارته لديها الكثير لتخسره.

وأضافت الصحيفة، أن بايدن، الذى تم انتخابه قبل ثلاث سنوات ووصف نفسه بأنه الرئيس الأكثر خبرة فى السياسة الخارجية فى التاريخ، وعد باستعادة القيادة العالمية كشريك قوى وموثوق به للسلام والتقدم والأمن. وبعد سنوات العزلة فى عهد ترامب، زعم أن أمريكا قد عادت.

وكان هناك فترات صعود وهبوط منذ هذا الوقت، من فوضى الانسحاب من أفغانستان، إلى العودة للريادة فى الناتو، والحشد الناجح للمساعدات لأوكرانيا ومحاولات التعايش المشترك مع الصين.

والآن، هناك اعتراف داخل إدارة بايدن بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل بدون شروط، حتى مع الاعتراف بالتجاوزات الإسرائيلية وضغطه على حكومة بنيامين نتنياهو لحماية الفلسطينيين الأبرياء، ربما يكون لها ثمن لمكانة الرئيس فى الداخل والخارج.

ونقلت واشنطن بوست عن مسئول رفيع المستوى بالإدارة قوله، إن الثمن الدبلوماسي يمكن أن يكون غير ملموس. فأنت تريد دولا تنظر بشكل إيجابى للولايات المتحدة ومستعدة لدعمها وللتعاون، لكن عندما يكون الرأى العام فى العديد من الدول معاديا، فإن هذا يزيد صعوبة الحصول على الدعم فى القضايا التي نهتم بها.

وتابع المسئول قائلا، إن الإدارة تفتخر بنفسها باستعادة العلاقات عبر العالم والعمل مع الحلفاء والشركات. وأنت لا تريد أن تكون معزولا فى المنطقة وفى مناطق أخرى. وأشار إلى هذا رسالة إلى إسرائيل، وشعور أمريكا بالضغط الكبير أمر ليس مفيد لها.

وقالت الصحيفة، إن العزلة التي تعانى منها أمريكا كانت أكثر وضوحا فى المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، حيث كانت واشنطن الوحيدة تقريبا التي عارضت قرارات من مجلس الامن الدولى تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.