واردات مصر من الوقود تتجاوز 9 مليارات دولار عام 2023

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الوقود تراجعا ملحوظا في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام السابق 2022، حيث بلغت قيمة الواردات الإجمالية نحو 9 مليارات و490 مليون دولار في العام الجاري، بينما كانت نحو 11 مليار و18 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و528 مليون دولار.

وعزت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض واردات مصر من البترول الخام، والتي سجلت نحو مليار و679 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 3 مليارات و566 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و886 مليون دولار، يليها واردات المنتجات البترولية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و387 مليون دولار في العام الجاري، مقابل 5 مليارات و486 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 98 مليون و279 ألف دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات الفحم والتي بلغت نحو 536 مليون دولار العام الجاري، مقابل 597 مليون و193 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 مليون دولار، وفى المقابل ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو مليار و874 مليون دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل مليار و341 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها 533 مليون دولار.