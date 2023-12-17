واردات أشكال خام الذهب تتراجع إلى 90 مليون دولار فى 9 أشهر عام 2023

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدي" بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة من العام الجاري، حيث سجلت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليون و43 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 220 مليون و115 ألف دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 130 مليون دولار.

وجاء تراجع واردات اشكال خام الذهب بالتزامن مع تراجع واردات مصر من السلع الوسيطة خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 22 مليار و187 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 28 مليار و57 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و870 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى سجل 3.14 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪، وانخفضت قيمة الواردات المصرية في هذا الشهر وبلغت 6.08 مليار دولار، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.