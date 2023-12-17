ميناء سفاجا البحرى يستقبل 32 ألف طن ألومنيوم صب قادمة من السعودية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 877 شاحنة و 132 سيارة .

وشملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 418 شاحنة و122 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 459 شاحنة و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SUNNY HOLG وعلي متنها 31500 طن ألومنيوم صب قادمة من السعودية والسفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت أربع سفن وهي دليلة، الحرية، أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1990 طن بضائع و277 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيلة وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 5000 طن حديد وسيلاج متجهة الي العقبة قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا بموانئها.