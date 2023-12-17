اليوم السابع
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موانئ البحر الأحمر: تداول 484 ألف طن بضائع خلال نوفمبر و39% وزيادة الصادرات

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:19 ص
موانئ البحر الأحمر: تداول 484 ألف طن بضائع خلال نوفمبر و39% وزيادة الصادرات ميناء السويس -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حققت موانى البحر الأحمر تداول 484 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022.
 
كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن، شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن.
 
بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .
 
ووجه اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
 






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