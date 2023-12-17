مكملات غذائية غير شائعة تحميك من ضعف العظام وكسرها.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

تكسر العظام وسهولة تهشمها، وضعفها بشكل عام، مشاكل يعاني منها الكثير من الأشخاص، هذه المشكلات تتسبب في التأثير السلبي على صحة الإنسان وقوته وتحمل جسمه للجهد، كما تؤثر على مقاومته ونشاطه، ولذا كان لابد من مكملات غذائية بعينها تساعد على تعزيز صحة العضلات والعظام وتقيها الكسور والتهشم والضعف.

فى هذا الصدد ذكر موقع theros خلال تقرير له مجموعة من أبرز المكملات الغذائية وكذا الفيتامينات التي تساعد على الوقاية من كسور العظام وهشاشتها وسهولة كسرها، كذلك تساعد على تقوية العظام بشكل عام لتجعلها أكثر قوة وتحمل للجهد المبذول، ووفقًا للتقرير فهى تساعد أيضًا على الالتئام والشفاء السريع بعد مشكلات العظام وكسورها ومن أبرز هذه الفيتامينات.

فيتامين ب 12 وب 6 وب 9 وهو فيتامين مهم بكل أشكاله وأنواعه، يساعد على تقوية العظام وحمايتها من التكسر والتهشم كما يقاوم ضعفها ويقلل فرص تكسرها، كما يقوي العظام ويقوي الجسم وبنيته ومناعته، ويمكن تناوله كمكمل أو من خلال بعض الأطعمة التي تحتوي عليه، منها الخبز بأنواعه والأرز البني واللحوم البيضاء كلحوم الفراخ والدواجن.

ووفقًا للتقرير فهناك أهمية كبيره لفيتامين e المدعم لصحه العظام والمقوي لها والذي يحميها من التهشم وفرص الإصابة بالتكسر، ويعزز من قوة الجسم وتحمله، كما يعد مضاد تأكسد طبيعي يمنع أكسدة خلايا الجسم ويقويه ويحافظ على نضارته ويتواجد كمكمل بعينه، أو في زيت الزيتون الصحي.

فيما ذكر موقع fracture healing أن المغنيسيوم يعد أحد أهم العناصر المساعدة في تعزيز قوة العظام ومنع تهشمها كما أنه يحافظ على العضلات ويزيد من كتلتها، ويعزز من قوتها وتحملها ووقايتها من مشكلات الهشاشة والتكسر، ويتواجد المغنيسيوم كما هو معروف في السمك والخضار بأنواعه.