مقتل جندي وستة مسلحين في اشتباكات جنوب العاصمة الفلبينية

أ ش أ

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الأحد مقتل جندي وستة مسلحين في اشتباكات اندلعت بين الجانبين جنوب العاصمة مانيلا.



ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن البيان الصادر عن الجيش الفلبيني قوله : "إن القوات الحكومية تبادلت إطلاق النار مع مسلحي جيش الشعب الجديد بالقرب من بلدة "بالايان" على بعد حوالي 68 كيلومترا جنوب مانيلا مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بالإضافة إلى مقتل ستة مسلحين".



وبدوره .. قال وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو : "إن القوات المسلحة الفلبينية ستواصل القتال ضد كل الجماعات الإرهابية التي تعرض بلادنا للخطر" ..معربا عن تعازيه لعائلة الجندي القتيل.



وتأتي هذه الاشتباكات بعد مرور ثلاثة أسابيع من اتفاق الحكومة والمتمردين على استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء التمرد المستمر منذ 55 عاما والذي أودي بحياة الآلاف من الأشخاص.