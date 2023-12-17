مصرع 13 شخصا جراء عاصفة اجتاحت مدينة ساحلية بالأرجنتين

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أعلن رئيس بلدية مدينة (باهيا بلانكا) بالأرجنتين، مصرع 13 شخصا على الأقل، جراء عاصفة شديدة ضربت المدينة.



وقال رئيس البلدية، فيديريكو سوسبيليس وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، :"إن العاصفة القوية التي اجتاحت المدينة تسببت بهبوب رياح مدمرة تتجاوز سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل".



ودعت البلدية السكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



بدوره، أصدر مكتب رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، بيانا قدم فيه التعازي لأسر الضحايا، ونصح السكان بالبقاء داخل منازلهم.