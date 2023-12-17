مسارات جامعية لخريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت إلى 76 مدرسة بالشراكة مع عدد من الشركات الخاصة وقطاع الأعمال، مشددة على أن هناك مسارات كثيرة للدراسة الجامعية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية منها الالتحاق بالجامعات التكنولوجيا وأيضا قيام الطالب بعمل معادلة للالتحاق بالكليات المتاحة لخريجى التعليم الفنى، مؤكدة أن الأهم هو حصول خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على فرصة عمل حقيقة إما من خلال الشريك الصناعى أو تأهيل هؤلاء الطلاب للعمل فى مجال تخصصه.

وتقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مميزات عديدة للطلاب الدراسين فيها، كما أنها ساهمت فى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، كالتالى:

- تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب أعلى مستوى من التدريبات العملية التى تؤهلهم لسوق العمل حيث يتلقى الطلاب دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز ورفع مستواهم العملى وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى.

- يحصل الطلاب فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على حوافز مادية أثناء فترة الدراسة ويعمل الشريك الصناعى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير كل أدوات التدريب مجانى بشكل كامل .

- يحصل الطلاب الدارسين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على وظيفة سواء مع الشريك الصناعى أو فى سوق العمل بشكل عام لكون هؤلاء الطلاب مدربين على أعلى مستوى.

- يحصل الطلاب على شهادة دبلوم 3 سنوات ولهم مسارات تعليمية أخرى أما الالتحاق بكليات التكنولوجيا التطبيقية أو عمل معادلة والالتحاق بكليات أخرى.

- يتم تأهيل هؤلاء الطلاب وتعليمهم اللغات حتى يتم إتاحة فرص أكبر لهم للالتحاق بسوق العمل العالمى.