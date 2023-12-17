محافظ كفرالشيخ: هدفنا تحسين المرافق وتوفير مياه شرب بجودة قياسية

و تابع محافظ كفر الشيخ، مراحل معالجة مياه الشرب بداية من " طلمبات وأحواض المياه العكرة، طلمبات المياه المرشحة، أحواض الترسيب، أحواض مزج الكلور، الشبكات" وصولاً الى المستهلك، وتابع تشغيل وتحاليل المعامل لإضافة المواد الكيمائية للمعالجة بالنسب المحددة وأخذ العينات العشوائية، لضمان جودة مياه الشرب المنتجة.

كما تعرف محافظ كفر الشيخ، على القدرة الاستيعابية للمحطة لمد التجمعات العمرانية الجديدة التي تقام بجوار وخلف الجامعة بمياه الشرب، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أولويات وأهم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها بهدف تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار تحليل العينات العشوائية من مآخذ المحطات والمياه المنتجة وأطراف الشبكات في مختلف نجوع وقرى ومدن المحافظة وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات القياسية.