اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ: هدفنا تحسين المرافق وتوفير مياه شرب بجودة قياسية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:53 م
محافظ كفرالشيخ: هدفنا تحسين المرافق وتوفير مياه شرب بجودة قياسية محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة صرف سخا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، رافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محطة مياه الشرب الرئيسية بشرق مدينة كفرالشيخ، والتعرف على مدى جاهزيتها وقدرتها الإنتاجية لمياه الشرب، بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء حسن عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

و تابع محافظ كفر الشيخ، مراحل معالجة مياه الشرب بداية من " طلمبات وأحواض المياه العكرة، طلمبات المياه المرشحة، أحواض الترسيب، أحواض مزج الكلور، الشبكات" وصولاً الى المستهلك، وتابع تشغيل وتحاليل المعامل لإضافة المواد الكيمائية للمعالجة بالنسب المحددة وأخذ العينات العشوائية، لضمان جودة مياه الشرب المنتجة.

كما تعرف محافظ كفر الشيخ، على القدرة الاستيعابية للمحطة لمد التجمعات العمرانية الجديدة التي تقام بجوار وخلف الجامعة بمياه الشرب، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أولويات وأهم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها بهدف تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار تحليل العينات العشوائية من مآخذ المحطات والمياه المنتجة وأطراف الشبكات في مختلف نجوع وقرى ومدن المحافظة وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات القياسية.







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