اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة ويتفقد محطات المياه بالخارجة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:18 م
محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة ويتفقد محطات المياه بالخارجة محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اصطفاف سيارات ومعدات مركز الخارجة البالغ عددها 156 سيارة و معدة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين. مشيدين بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف.
 
كما تفقدوا محطتي مياه شرب 30 يونيو و الزهراء بالخارجة للإطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد للتعامل مع أي طوارئ. 
 
وواصل الوفد جولته، بتفقد محطة محولات كهرباء الخارجة وذلك للوقوف على مستوى خدمات الكهرباء وجاهزية معدات الاحتياط للمناورات في حالات الأزمات المختلفة.
 
 
 






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