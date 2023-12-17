محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:

- الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير إلى الخميس 11 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام) تبدأ الامتحانات اعتبارا من الأربعاء 10 يناير إلى الإثنين 15 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم) تبدأ الامتحانات اعتبارا من الأربعاء 10 يناير وحتى الأحد 14 يناير 2024.

- الصف الثامن الابتدائي (صم) تبدأ الامتحانات اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين) تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024.

- الصف السادس الابتدائي (مكفوفين) تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.

- النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.

- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.

- النقل الإعدادي المهني تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى العام والرياضي تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي المهني والصم والمكفوفين تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي المهني تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- النقل الثانوي الفني للصم تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الأربعاء 17 يناير 2024.

- النقل الأول والثانى الثانوي للمكفوفين تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024.

- النقل الأول والثانى الإعدادي العام والرياضي تبدأ من الأحد 14 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

ووجه محافظ القليوبية، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.