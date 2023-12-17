محافظة القليوبية تعلن عقد مزايدة علنية لتأجير 25 عربة طعام بكورنيش النيل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن انعقاد المزايدة العلنية لتأجير عدد 25 عربة طعام متنقلة للمأكولات والمشروبات، علي كورنيش النيل بالبر الشرقي للرياح التوفيقي "الطريق الحر ببنها - المنصورة الجديد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، بديوان عام المحافظة.

وفي وقت سابق تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشاؤه في الناحية الشرقية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم تنفيذه بطول 3 كيلو متر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى كوبري الطريق الزراعي، والتي قامت المحافظة بتنفيذه ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

وخلال الجولة، تفقد الهجان 25 عربة طعام تم توريدهم كنموذج لإقامة مشروعات للشباب، حيث بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.

كما تم الانتهاء من أعمال رصف مدخل الممشى بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس، حيث وجه باستغلال قطعة أرض على مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لإقامة منطقة ترفيهية وحديقة ومتنزه للأطفال وذلك بهدف استغلال المنطقة لتكون متنفس جديد باعتباره مشروع ترفيهي متكامل.