اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية تتعرض لتساقط ثلوج كثيف وانخفاض شديد بدرجات الحرارة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 06:45 م
كوريا الجنوبية تتعرض لتساقط ثلوج كثيف وانخفاض شديد بدرجات الحرارة تقلبات الطقس فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية من تساقط ثلوج كثيف وسط وغرب البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة في العاصمة "سول" إلى 12.4 درجة مئوية تحت الصفر.


وذكرت "تشانل نيوز آشيا"، اليوم الأحد، أنه تم الإبلاغ عن وقوع 28 حالة تضرر بسبب الرياح الشديدة، من بينها هدم واجهات مباني، وتطاير هياكل الأسطح، بالإضافة إلى تصدعات في نافذة قطار دون وقوع إصابات.


وأثرت موجة البرد أيضًا على نحو 100 رحلة جوية، معظمها من جزيرة "جيجو" جنوب البلاد، بسبب هبوب رياح شديدة وتساقط ثلوج، كما تم إلغاء 14 رحلة جوية.







كوريا الجنوبية

الثلوج فى كوريا الجنوبية

سول

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