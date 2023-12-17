كلية التربية الموسيقية بحلوان تقدم أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية سيد درويش

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان ، أنه فى إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، يتم تقديم أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية موسيقار الشعب سيد درويش.

ويأتي ذلك برعاية ودعم مستمر من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية.

والأوبريت مشروع ورؤية فنية الدكتور محمد عبد القادر، الأستاذ بقسم الأداء بالكلية، ويشارك في الأداء 56 من فريق كورال صوت العاصمة والدكتور هاني عبد الناصر الأستاذ المساعد بقسم الموسيقى العربية، الاوبريت توزيع موسيقي وجدي الفوي.

جدير بالذكر، أن (البرّوكة) هي أوبرا كوميك في ثلاث فصول، ترجمت عن الفرنسيه LA MASCOTTA

وضع موسيقاها للمسرح المصري فنان الشعب (سيد درويش) عام 1921 م .

وفكرة الرواية ترتكز على فتاه ريفية كلما حلت في اي مكان جلبت معها السعد والرخاء لأهله .

ومن المقرر تقديم العرض فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على مسرح الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية تأكيدًا على إبداعات أبنائها.