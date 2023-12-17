اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:24 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 






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