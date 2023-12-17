كبسولة × القانون.. حالة يجوز فيها انتقال المحكمة لسماع الشاهد بمكان تواجده

كتب إيهاب المهندس

أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي الجنائية، فشهادة الشهود قد تبرئ متهما وتدين أخر، وفي حالة وجود عذر مقبول يمنع انتقال الشاهد للمحكمة جاز انتقال المحكمة لمكان تواجد الشاهد وسماع اقواله طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات.

من الممكن أن يكون الشاهد مصاب بمرض خطير وانتقاله للشهاده في المحكمة قد يعرض حياته للخطر فيجوز للمحكمة الانتقال إليه، طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 281، علي : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.