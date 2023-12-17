فضيحة التاج.. رجل أعمال يثير الجدل بعلاقته مع ملكة إسبانيا فى بداية زواجها

فاطمة شوقى

هزت التاج الملكى فى إسبانيا فضيحة تحوم حول قصة غرام واحتيال تتعلق بالملكة ليتسيا التى تسلمت العرش منذ 19 عاما دون أن ترتبط بها أى شوائب.

وقالت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية، إن رجل الأعمال خايمى ديل بورجو أثار الجدل بعد نشره عدد من التغريدات التى قام بمسحها بعد وقت قصير من نشرها حول علاقته بملكة إسبانيا ليتيسيا فى السنوات الأولى من زواجها بالملك فيليبى السادس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بورجو كانت لديه علاقة بالملكة ليتسيا قبل أن تقابل فيليبى فى عام 2004، ثم انتهت تلك العلاقة، بعد أن تزوجت ولى العهد فى هذا الوقت، فيليبى السادس، ثم عادت مجددا فى عام 2010 لمدة 18 شهرا، مما يثبت خيانة الملكة ليتسيا، حيث أن رجل الأعمال ادعى أن لديه صورا ومقاطع فيديو وتسجيلا لمكالمات هاتفية تدعم ادعاءاته.

وذهب ديل بورجو ليتزوج من أخت الملكة ليتسيا، تيلما أورتيز، التى انفصل عنها الآن. ورفضت المحكمة الإسبانية مرارا التعليق على هذه الاتهامات.

ويزعم ديل بورجو أنه ولتيسيا أغرما منذ العام 2002 إلى عام 2004، ونشر صورة شخصية للتيسيا ملفوفة بقطعة قماش الباشمينا السوداء - عندما كانت حامل بابنة الملك مرفوقة بكلمات: "حبيبي. أنا أرتدى الباشمينا (ثوب يشبه الوشاح الذى يحيط بالرقبة والصدر)، التى تعود أن ارتديه من أجلك وكأنى أشعر بوجودك إلى جانبي. تهتم بى وتحميني. أنا أعد الساعات حتى نلتقى مجددا. أحبك".