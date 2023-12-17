اليوم السابع
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فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين على مقعد النقيب العام

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:00 ص
فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين على مقعد النقيب العام الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة، قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى اليوم، الأحد، 17 ديسمبر الجارى، وذلك على مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس، عدا محافظات القاهرة والجيزة وقنا.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح، لتضم كل منالدكتور محمود عفيفى، الدكتور حسن زكى، والدكتور هيثم جنيدي.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:

 

 أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2-  ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1-    رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً.

2-   عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3-   عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.

 

 







نقابة البيطريين

انتخابات التجديد النصفى للاطباء البيطريين

التجديد النصفى للبيطريين

انتخابات نقيب الاطباء البيطريين




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