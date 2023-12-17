فاكهة ملوثة بالسالمونيلا تقتل 10 أشخاص وتصيب المئات فى أمريكا وكندا

كتب إيهاب محمد

يستمر التفشى المستمر لعدوى السالمونيلا المرتبطة بمنتجات الشمام فى التوسع مع وقوع 302 حالة إصابة فى 42 ولاية أمريكية، اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووفقا لما نشره موقع "سى أن إن"، توفى 3 أشخاص فى ولاية مينيسوتا، وتوفيت حالة واحدة فى ولاية أوريجوون.

كما أبلغت كندا عن 153 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشى المرض فى ثمانى مقاطعات، و6 حالات وفاة، معظم الحالات كانت لدى الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ووكالة الصحة العامة الكندية.

الشمام

ومع ذلك، أشار مركز السيطرة على الأمراض، إلى أن العدد الحقيقى للمرضى ربما يكون أعلى بكثير وأن الحالات قد لا تقتصر على تلك المناطق فقط، لأن العديد من المرضى يتحسنون دون رعاية طبية ولا يتم اختبارهم للسالمونيلا.

تم سحب الشمام بالكامل من علامتى Malichita وRudy كجزء من تفشى المرض، كما تم سحب منتجات الفاكهة المقطوعة التى تباع عند تجار التجزئة فى جميع أنحاء البلاد مثل Kwik Trip، وKroger، وTrader Joe's، وSprouts، وAldi، وRaceTrac.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض من أنه "لا تأكل الشمام المقطع مسبقًا إذا كنت لا تعرف ما إذا كان قد تم استخدام الشمام من ماركة Malichita أو Rudy وهذا يشمل قطع الشمام وخليط الفاكهة مع الشمام فى المطاعم ومحلات البقالة."

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن "أى شخص يتذكر منتجات الفاكهة فى المنزل يجب عليه التخلص منها أو إعادتها إلى المتجر الذى اشتراها منه، والتأكد من غسل أى أشياء أو أسطح تلامست مع الفاكهة باستخدام الماء الساخن والصابون، وسوف تساعد غسالة الأطباق أيضًا على التخلص من البكتيريا".