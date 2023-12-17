غرق 61 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

وأوضحت المنظمة في بيان على منصة " إكس" أن الزورق الذي تعرض لحادث راح ضحيته 61 شخصا، كان يقل إجمالي 86 مهاجرا، وكان قادما من مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط لا يزال يشكل أحد أخطر مسارات الهجرة.