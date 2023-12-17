غرق 61 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، بغرق 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بعد انقلاب زورقهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحت المنظمة في بيان على منصة " إكس" أن الزورق الذي تعرض لحادث راح ضحيته 61 شخصا، كان يقل إجمالي 86 مهاجرا، وكان قادما من مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط لا يزال يشكل أحد أخطر مسارات الهجرة.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أفادت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد مرور 3 أسابيع على هبوب عاصفة "دانيال" المدمرة في ليبيا، نزح ما يقدر بنحو 42045 شخصا بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة