اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:13 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. 


وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. 


ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري. 


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل منذ عام 1994.







المسجد الأقصى

فلسطين

اقتحام المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى




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