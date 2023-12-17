عائلات المحتجزين الإسرائيلين يتظاهرون لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو

أحمد علوى

خرج الآلاف من المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائيليين للتظاهر في تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

‼️🚨 مع إعلان القسام أن الوقت ينفد.. مستوطنون وعائلات الأسرى "الإسرائيليين" يتظاهرون في تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة pic.twitter.com/Nv0Qoy22t8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 16, 2023

وجدير بالذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كانت قد وصفت فى وقت مبكر أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالـ"معقدة وتصحبها تحديات"، وقالت إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضافت الصحيفة: بعد حوالي أسبوعين من انتهاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بدأت المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه عملية معقدة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا جدا، وعلى عكس المحادثات السابقة، تصاحبها العديد من التحديات.