اليوم السابع
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عائلات المحتجزين الإسرائيلين يتظاهرون لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:15 ص
عائلات المحتجزين الإسرائيلين يتظاهرون لعقد صفقة تبادل أسرى.. فيديو مظاهرات فى تل أبيب
أحمد علوى

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خرج الآلاف من المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائيليين للتظاهر في تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

 

 

وجدير بالذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،  كانت قد وصفت فى وقت مبكر أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالـ"معقدة وتصحبها تحديات"، وقالت إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضافت الصحيفة: بعد حوالي أسبوعين من انتهاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بدأت المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه عملية معقدة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا جدا، وعلى عكس المحادثات السابقة، تصاحبها العديد من التحديات.

 






تل ابيبت

مظاهرات فى تل ابيب

الاسرى الاسرائيليين




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