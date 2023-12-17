اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 3.8 مليون جنيه فى الإسماعيلية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:36 م
ضبط مخدرات بقيمة 3.8 مليون جنيه فى الإسماعيلية حملة أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى)، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000 جنيه تقريباً). 
 
 






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