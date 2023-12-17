اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:54 م
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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه بمطروح

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:48 م
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه بمطروح حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,500,000 جنيه تقريباً).
 






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