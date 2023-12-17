ضبط أكثر من نصف طن سماد مدعم يُباع للمواطنين بهدف التربح في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية لبيعه سماد تدعمه الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين بالجنوب، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وجه محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بتشكيل حملة مكبرة، بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية وقياده المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالي، وسماح فايد، المديرة الإقليمية لفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بمتابعة وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشن حملات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار.

وتمكنت الحملة، من ضبط أحد المحال التجارية الخاص ببيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية ببحر البقر - مشروع ناصر - جنوب بورسعيد، بحيازته كمية تقدر ب 550 كيلو جرام سماد مدعم من قبل الدولة للمزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم و لا يصرف إلا من خلال الحيازات الزراعية والجمعيات الزراعية ومحظور تداولها، وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعه مخالفاً للقانون 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 وقانون الزراعة / قرار 53 لسنة 1966 - 974 لسنة 2017 لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والتصدى لمحاولات التجار بالإستيلاء على الأسمده المدعمة من قبل الدولة المصرية.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.