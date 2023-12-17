صحة القليوبية: نستهدف الانتهاء من قوائم الانتظار داخل المستشفيات بأسرع وقت

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الاجتماع الدوري لمديري المستشفيات، بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيراً إلي أهمية التواصل المباشر بينه وبين مديري المستشفيات بصفة مستمرة من خلال هذه الاجتماعات الدورية، لعرض المشكلات التي تواجههم، والوقوف علي أي تحديات والعمل علي حلها فوراً.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه علي استعداد دائم وتام للتواصل مع كافة مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات علي مدار اليوم من أجل صالح العمل وللتغلب علي أي تحديات داخل المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه من أهم أولوياته هو التوسع في اعتماد جميع التخصصات الطبية في الزمالة المصرية داخل المستشفيات ذات الطابع الخاص، كمستشفى القناطر الخيرية، وأبو المنجا المركزي، ومستشفى شبين القناطر، مما يساعد علي توافر أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات وبالتالي دخول تلك المستشفيات في مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مما يساهم في تقليل مدة الانتظار للحالات التي تحتاج إلي جراحات متخصصة، إلي جانب تحسين الموارد الاقتصادية لتلك المستشفيات مما يساعد علي تحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة بها.

وأوصى "الجزار"، أثناء الاجتماع بضرورة تكليف أحد الأطباء كرئيساً للطب الوقائي داخل المستشفي لمتابعة الأعمال الوقائية، علي أن يكون علي قدر من الاهتمام بكافة الأعمال الوقائية، كما أكد أنه سيتم تأهيله من خلال دورات تدريبية مكثفة استعدادا لمتابعة كافة الأعمال الوقائية داخل كل مستشفي، مؤكدا علي ضرورة اتباع البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع اللقاحات والأمصال داخل المستشفيات لتقليل الهدر، كما تم مناقشة توفير المستلزمات الطبية من خلال مستشفي شبين القناطر عن طريق عملية الشراء بالأمر المباشر وسد أي عجز بالمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة.

كما أمهل وكيل الوزارة، مديري المستشفيات لمدة 3 أيام لعمل حصر بجميع أعطال الأجهزة الطبية، وتحديد الأجهزة التي لديها الأولوية للإصلاح وتكهين الأجهزة التي لا جدوي منها والغير قابلة للإصلاح، والتي تجاوزت عمرها الافتراضي، كما تناول نقطة ضرورة الاستغلال الكامل والأمثل لأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، لمحاولة تقليل عدد ساعات الانتظار للحالات التي تحتاج إلي رعايات.

وفي النهاية أكد وكيل الوزارة علي ضرورة سرعة الاستجابة من الحضور والرد علي أي متطلبات سواء كان عبر الهاتف أو بشكل ورقي.